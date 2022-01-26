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Суд ЕС аннулировал наложенный Еврокомиссией на Intel штраф в 1 млрд евро

Суд ЕС аннулировал наложенный Еврокомиссией на Intel штраф в 1 млрд евро Суд Европейского союза отменил штраф Еврокомиссии (ЕК) на сумму 1,06 млрд евро в отношении американской компании Intel, наложенный в 2009 году за препятствование свободной конкуренции путем предложения компенсационных скидок производителям компьютеров.
Финансы
26 января 2022 г. 16:33
Суд ЕС аннулировал наложенный Еврокомиссией на Intel штраф в 1 млрд евро

Суд Европейского союза отменил штраф Еврокомиссии (ЕК) на сумму 1,06 млрд евро в отношении американской компании Intel, наложенный в 2009 году за препятствование свободной конкуренции путем предложения компенсационных скидок производителям компьютеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду решении суда.

"Анализ, проведенный Еврокомиссией, является неполным и не позволяет установить в соответствии с требуемым правовым стандартом, что рассматриваемые скидки могли оказывать негативное влияние на конкуренцию", - отмечается в документе.

Еврокомиссия в 2009 признала Intel виновной в блокировании доступа компании AMD на европейский рынок путем предоставления значительных скидок производителям компьютеров на свою продукцию. Intel тогда также обвинили в подкупе продавцов техники за отказ от продаж компьютеров с чипами AMD. Компания не согласилась с решением ЕК и пыталась обжаловать его, однако в 2014 году суд ЕС признал штраф законным.

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Версия на английском языке EU court annuls penalty imposed by European Commission on Intel

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