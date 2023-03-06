Страховые выплаты за совершенные азербайджанскими водителями ДТП за рубежом выросли на 28%

В 2022 году за совершенное автовладельцами из Азербайджана за пределами страны 291 дорожно-транспортное происшествие была произведена страховая выплата в размере 910 421 манат.

В 2022 году за совершенное автовладельцами из Азербайджана за пределами страны 291 дорожно-транспортное происшествие была произведена страховая выплата в размере 910 421 манат.

Об этом Report сообщили в Бюро обязательного страхования.

Это соответственно на 24,9% и 27,8% больше, чем в 2021 году.

В прошлом году страховая выплата за каждое ДТП составила 3 128 манатов, что на 2,3% больше, чем в предыдущем году.

Страховые выплаты производились в рамках международной системы страхования "Зеленая карта". Страховые случаи произошли в основном в России и Турции.