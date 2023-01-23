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Стоимость золота повысилась на более чем 2 доллара

Стоимость золота повысилась на более чем 2 доллара Цена на золото в понедельник утром поднялась, закрепившись на отметке в 1 930 долларов за тройскую унцию. Поддерживает котировки драгоценного металла ослабление американской валюты.
Финансы
23 января 2023 г. 09:06
Стоимость золота повысилась на более чем 2 доллара

Цена на золото в понедельник утром поднялась, закрепившись на отметке в 1 930 долларов за тройскую унцию. Поддерживает котировки драгоценного металла ослабление американской валюты.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 2,2 доллара, или на 0,11%, до 1 930,4 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 0,73%, до 24,11 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) сократился на 0,23%, до 101,77 пункта. Удешевление доллара поддерживает стоимость золота, которое в этом случае становится более доступным при покупке в другой валюте.

Рынки в то же время ожидают важную статистику по экономике США, которая будет опубликована в четверг. Прогнозируется, что в четвертом квартале, по первой оценке из трех, ВВП страны вырос на 2,8% в годовом выражении после увеличения на 3,2% кварталом ранее.

Данные из США учитываются Федеральной резервной системой при принятии решений о монетарной политике, что отражается на курсе доллара, к которому чувствительно золото.

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Версия на английском языке Gold prices rise over $2

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