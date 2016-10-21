Статистика малых предприятий и организаций в финансовой и страховой сферах в Азербайджане возросла на 41%

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 1 октября этого года количество действующих в финансовой и страховой сферах малых предприятий и организаций возросло на 41% и составило 1 227.

Как сообщили Report из Госкомстата, удельный вес действующих в стране малых предприятий и организаций в финансовом и страховом секторе составил 1,4%.

На 1 октября этого года число частных предпринимателей в финансовой и страховой деятельности в Азербайджане составило 1 469 человек. 76% или 1 118 частных предпринимателей в данной сфере мужчины, 24% - женщины.

В целом, в данной сфере в статистике частных предпринимателей и демографической ситуации изменений не произошло.

Так, в соответствующий период прошлого года численность частных предпринимателей в этой области составила 1 470 человек, 1 120 из которых мужчины.