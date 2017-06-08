Standard & Poor's снизило рейтинг Катара

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило кредитный рейтинг Катара с "AA" до "AA-", а прогноз по рейтингу со стабильного на негативный.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, агентство обосновало снижение рейтинга разрывом некоторыми странами дипломатических отношений с Катаром, что может негативно сказаться на темпах экономического развития и финансовых показателях.

Standard & Poor's полагает, что в случае роста внутренних политических рисков или государственного долга возможно еще большее снижение рейтинга.

Напомним, что 27 мая международное рейтинговое агентство Moody's также снизило рейтинг Катара с "Aa2" до "Aa3" в связи с тем, что соотношение госдолга к ВВП достигло 150%.