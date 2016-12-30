Совокупные активы азербайджанских банков равны 32 млрд. манатов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) обнародовала сводные показатели банковского сектора на 30 ноября 2016 года.

Как сообщили Report из Палаты, общие активы 32 местных банков равны 31,869 млрд. манатов, совокупные обязательства - 29,579 млрд. манатов, балансный капитал – 2,29 млрд. манатов.

Из этих банков два государственных, 15 - с иностранным капиталом, число местных отделений иностранных банков равно двум. Азербайджанские банки имеют 568 филиалов, 129 отделений, 2 454 банкомата. В целом, в банковском секторе работают 17 тыс. человек.

Число небанковских кредитных организаций (НКО) равно 156, кредитных союзов - 109. Персонал НКО составляет 2882 человека.