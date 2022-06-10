О нас

Состоялось заседание Наблюдательного совета ГНФАР

Состоялось заседание Наблюдательного совета ГНФАР 10 июня состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).
Финансы
10 июня 2022 г. 19:42
Состоялось заседание Наблюдательного совета ГНФАР

10 июня состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На повестке дня заседания под председательством премьер-министра, председателя наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова были обсуждены годовой отчет о деятельности Государственного нефтяного фонда в 2021 году, результаты аудита финансовой деятельности, исполнение бюджета Фонда в 2021 году и другие вопросы.

Были приняты соответствующие решения о представлении президенту Азербайджана годового отчета о деятельности ГНФАР в 2021 году, результатов аудита и исполнения бюджета на 2021 год.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоARDNF-in Müşahidə Şurasının iclası keçirilib

Экслюзивные новости

ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
ЦБА: Ликвидация валютной биржи никак не влияет на межбанковские операции в Азербайджане
10 июня 2022 г. 18:44
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
Самир Насиров: Российско-украинский конфликт привел к сокращению денежных переводов в Азербайджан
10 июня 2022 г. 17:19
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
Глава Николаевской военной администрации: За четыре дня уничтожено две роты врага
10 июня 2022 г. 14:37
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
Назначен новый замначальника Центра интеллектуального управления транспортом
10 июня 2022 г. 13:02
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
Агентство: Число получивших отказ в инвалидности по ошибке сведено к минимуму
10 июня 2022 г. 12:27
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
Официальные лица Азербайджана и Турции отметят годовщину принятия Шушинской декларации
10 июня 2022 г. 00:16
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
Азербайджан и Турция могут совместно производить авиатранспортные технологии
9 июня 2022 г. 18:25
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
Кямран Алиев назначил нового прокурора Ходжавенда
9 июня 2022 г. 16:52
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
Румынский министр: Мы можем сотрудничать с Азербайджаном по ряду проектов, включая ЮГК
9 июня 2022 г. 15:13
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
ФАО анонсировала возможности увеличения производства семян в Азербайджане
9 июня 2022 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi