Состоялось заседание Наблюдательного совета ГНФАР

10 июня состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).

10 июня состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На повестке дня заседания под председательством премьер-министра, председателя наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова были обсуждены годовой отчет о деятельности Государственного нефтяного фонда в 2021 году, результаты аудита финансовой деятельности, исполнение бюджета Фонда в 2021 году и другие вопросы.

Были приняты соответствующие решения о представлении президенту Азербайджана годового отчета о деятельности ГНФАР в 2021 году, результатов аудита и исполнения бюджета на 2021 год.