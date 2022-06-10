Состоялось заседание Наблюдательного совета ГНФАР

10 июня состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР).
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
На повестке дня заседания под председательством премьер-министра, председателя наблюдательного совета ГНФАР Али Асадова были обсуждены годовой отчет о деятельности Государственного нефтяного фонда в 2021 году, результаты аудита финансовой деятельности, исполнение бюджета Фонда в 2021 году и другие вопросы.
Были приняты соответствующие решения о представлении президенту Азербайджана годового отчета о деятельности ГНФАР в 2021 году, результатов аудита и исполнения бюджета на 2021 год.