​Состоялось первое заседание Межправительственной комиссии Великобритания-Азербайджан

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Лондоне состоялось первое заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Великобритания-Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, на заседании под сопредседательством министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и министра по торговле и инвестициям Великобритании Фрэнсиса Мода приняли участие официальные лица обеих стран.

Выступивший на заседании Ш.Мустафаев отметил, что до сегодняшнего дня между двумя странами подписано 24 документа, включая экономическую сферу. Он отметил, что в Азербайджане функционируют 473 британские инвестиционные компании: "Великобритания вложила в экономику Азербайджана более 23 млрд. долларов инвестиций".

Коснувшись сотрудничества в гуманитарной сфере, министр отметил, что в настоящее время в 38 вузах Великобритании в рамках государственной программы обучаются 569 азербайджанских студентов, в свою очередь, британская молодежь получает образование в вузах Азербайджана.

Ш.Мустафаев также подчеркнул важность взаимных визитов в расширении сотрудничества между странами, наличие большого потенциала для этого, а также значение межправительственной комиссии для налаживания экономических связей между странами.

Сопредседатель комиссии с британской стороны Фрэнсис Мод в своем выступлении выразил заинтересованность его страны в расширении связей с Азербайджаном, значение проводимых в рамках комиссии обсуждений для развития экономического сотрудничества.

По итогам заседания межправительственной комиссии стороны подписали протокол. Документ подписан сопредседателями комиссии Ш.Мустафаевым и Ф.Модом.

В то же время на заседании рабочей группы по нефти и газу, прошедшем под сопредседательством вице-президента SOCAR Эльшада Насирова, отмечены успешное сотрудничество в нефтегазовой сфере обладающего богатыми углеводородными ресурсами Азербайджана и Великобритании, деятельность ряда британских компаний в сфере энергетики в республике, обсуждены перспективы расширения сотрудничества.