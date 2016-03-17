​Состоится внеочередное собрание акционеров Банка ВТБ (Азербайджан)

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ 29 апреля состоится внеочередное общее собрание акционеров Банка ВТБ (Азербайджан). Как сообщает Report со ссылкой на банк, собрание пройдет в 11:00 в головном офисе Банка ВТБ (Азербайджан) по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, 38. Повестка дня включает в себя вопросы избрания секретаря внеочередного общего собрания акционеров банка, а также состава Наблюдательного совета банка.

Отметим, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка ПАО Банк ВТБ. Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): ПАО Банк ВТБ и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам. Сегодня Банк представлен 14 филиалами и Управлением клиентского обслуживания при головном офисе.