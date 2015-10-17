Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ 30 ноября 2015 года состоится внеочередное общее собрание акционеров банка ВТБ (Азербайджан).

Как сообщили Report в пресс-службе банка, собрание пройдет в 11:00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

Повестка дня включает в себя вопросы об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров банка, а также об установлении лимита на совершение сделок между банком ВТБ (Азербайджан) и аффилированными с ним юридическими лицами, входящими в группу ВТБ.