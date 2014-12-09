SOCAR в этом году увеличил выплаты в бюджет на 15%

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в ноябре 2014 года перечислила в госбюджет 142,373 млн. манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 12,8%. Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

В целом, в январе-ноябре 2014 года отчисления в госбюджет составили 1 706,921 млн. манатов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель меньше на 14,8%.

Кроме того, в течение ноября 2014 года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 10,618 млн. манатов, что по сравнению с прошлым годом меньше на 25,6%. В целом в январе-ноябре 2014 года отчисления в ГФСЗ составили 129,534 млн. манатов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 12,3%.