Сменился глава инвестиционной компании Unicapital

​Сменился глава инвестиционной компании Unicapital

11 апреля, 2019 11:18

https://report.az/storage/news/3c9a5409ba56bd13fc26e6f8ce0dd024/16574c34-11a5-415a-b2e9-5b39bf6c90f8_292.jpg Главный менеджер инвестиционной компании Unicapital Гейдар Ибрагимов уволен по собственному желанию. Как сообщает Report, его обязанности временно исполняет директор департамента маржинальной торговли Надир Бабазаде. Бывший главный менеджер продолжает деятельность в качестве заместителя директора инвестиционной компании İnvest-Az. Напомним, что компания Unicapital была основана в 2007 году. Ее уставный капитал составляет 300 тыс. манатов. Unibank является 100%-ным акционером компании.

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