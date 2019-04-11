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Сменился глава инвестиционной компании Unicapital

​Сменился глава инвестиционной компании Unicapital

Главный менеджер инвестиционной компании Unicapital Гейдар Ибрагимов уволен по собственному желанию.

Как сообщает Report, его обязанности временно исполняет директор департамента маржинальной торговли Надир Бабазаде.

Бывший главный менеджер продолжает деятельность в качестве заместителя директора инвестиционной компании İnvest-Az.

Напомним, что компания Unicapital была основана в 2007 году. Ее уставный капитал составляет 300 тыс. манатов. Unibank является 100%-ным акционером компании.

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