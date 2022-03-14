Силуанов: Выплаты по выпущенным с 2018 года еврооблигациям возможны в рублях по курсу ЦБ

Минфин России утвердил временный порядок выплат по госдолгу в иностранной валюте. Выплаты по выпущенным с 2018 года еврооблигациям возможны в рублях по курсу Центробанка РФ.

Минфин России утвердил временный порядок выплат по госдолгу в иностранной валюте. Выплаты по выпущенным с 2018 года еврооблигациям возможны в рублях по курсу Центробанка РФ.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом заявил глава министерства Антон Силуанов.

Министр убежден, что заморозку валютных счетов ЦБ и правительства в рамках западных санкций "можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований".

Для исполнения обязательств по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам, чтобы осуществлять выплаты в валюте и сроки, предусмотренные эмиссионной документацией. Фактическая возможность проведения выплат зависит от санкционных ограничений в отношении возможности правительства и ЦБ распоряжаться средствами на своих валютных счетах, отмечает Минфин.

Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву. В этом случае исполнение обязательств осуществляется в следующем порядке: Минфин проводит выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу ЦБ на день платежа, установленного эмиссионной документацией; в случае хранения глобального сертификата выпуска еврооблигаций в "Национальном расчетном депозитарии" (НРД) средства будут перечисляться в НРД для проведения расчетов с кредиторами; если глобальный сертификат выпуска еврооблигаций хранится в иностранном депозитарии, средства перечислят в НРД и зачислят на обычные счета лиц, права которых учитываются по системе счетов депо в российских депозитариях, и счета типа "С" иностранных кредитных организаций, выполняющих функции платежных агентов.