Швейцарские банки начали закрывать счета россиян

Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета гражданам, у которых одновременно есть и швейцарский, и российский паспорта.

Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета гражданам, у которых одновременно есть и швейцарский, и российский паспорта.

Как передает Report , об этом в интервью "Ведомостям" рассказал управляющий партнер юридического бюро Leolex Роман Кудинов.

Партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова также подтвердила, что такая практика существует в Швейцарии.

Несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством столкнулись с этой проблемой, уточнил Кудинов. Все они уплачивают налоги в Швейцарии, но не получают доходов и не платят налоги в России.

Вместе с клиентами бюро рассматривает возможность обращения в суд, включая подачу заявлений о принуждении и дискриминации. Представитель UBS отказался комментировать запрос от "Ведомостей".