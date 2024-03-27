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Швейцарские банки начали закрывать счета россиян

Швейцарские банки начали закрывать счета россиян Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета гражданам, у которых одновременно есть и швейцарский, и российский паспорта.
Финансы
27 марта 2024 г. 05:36
Швейцарские банки начали закрывать счета россиян

Некоторые швейцарские банки начали закрывать счета гражданам, у которых одновременно есть и швейцарский, и российский паспорта.

Как передает Report, об этом в интервью "Ведомостям" рассказал управляющий партнер юридического бюро Leolex Роман Кудинов.

Партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова также подтвердила, что такая практика существует в Швейцарии.

Несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством столкнулись с этой проблемой, уточнил Кудинов. Все они уплачивают налоги в Швейцарии, но не получают доходов и не платят налоги в России.

Вместе с клиентами бюро рассматривает возможность обращения в суд, включая подачу заявлений о принуждении и дискриминации. Представитель UBS отказался комментировать запрос от "Ведомостей".

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