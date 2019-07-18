Сборы по накопительному страхованию жизни в Азербайджане резко сократились

В первой половине этого года взносы по накопительному страхованию жизни в Азербайджане составили 85,056 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 35,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За последний год выплаты по данному виду страхования сократились на 17,8%, составив 39,599 млн манатов.

За отчетный период на каждые 100 манатов сборов пришлось 46,6 маната страховых выплат. Этот показатель составлял 36,8 маната годом ранее.