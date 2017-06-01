SaxoBank прогнозирует подорожание биткоина до 100 тыс. долларов

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Курс биткоина через 10 лет может достичь 100 тыс. долларов. Как сообщает Report, с этим прогнозом выступил в эфире телеканала CNBC аналитик Saxo Bank Кай ван Петерсен.

По его мнению, на криптовалюту будет приходиться 10% от среднесуточного объема торгов на валютном рынке США: "При этом рыночная капитализация биткоина может вырасти до 1,75 трлн долларов. Распространению криптовалют будут способствовать совершенствование систем платежей и переводов".

Напомним, что в декабре 2016 года Кай ван Петерсен выпустил отчет, в котором говорилось, что биткоин подорожает до 2 тыс. долларов в 2017 году. Сейчас стоимость биткоина достигла 2 400 долларов.