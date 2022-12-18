Самир Шарифов: Мы ценим тот факт, что Королевство Саудовская Аравия не устанавливает дипломатических отношений с Арменией

Наша страна высоко ценит принципиальную позицию Королевства Саудовской Аравии не устанавливать дипломатические отношения с Арменией, совершившей агрессию против Азербайджана.
Самир Шарифов: Мы ценим тот факт, что Королевство Саудовская Аравия не устанавливает дипломатических отношений с АрмениейСамир Шарифов: Мы ценим тот факт, что Королевство Саудовская Аравия не устанавливает дипломатических отношений с Арменией Наша страна высоко ценит принципиальную позицию Королевства Саудовской Аравии не устанавливать дипломатические отношения с Арменией, совершившей агрессию против Азербайджана.
Финансы
18 декабря 2022 г. 14:09
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Версия на азербайджанском языке Samir Şərifov: “Azərbaycan Səudiyyə Ərəbistanın Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmamasını yüksək qiymətləndirir”