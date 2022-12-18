Самир Шарифов: Мы ценим тот факт, что Королевство Саудовская Аравия не устанавливает дипломатических отношений с Арменией

Самир Шарифов: Мы ценим тот факт, что Королевство Саудовская Аравия не устанавливает дипломатических отношений с Арменией

Наша страна высоко ценит принципиальную позицию Королевства Саудовской Аравии не устанавливать дипломатические отношения с Арменией, совершившей агрессию против Азербайджана.

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Наша страна высоко ценит принципиальную позицию Королевства Саудовской Аравии не устанавливать дипломатические отношения с Арменией, совершившей агрессию против Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ходе визита делегации Королевства Саудовской Аравии в Зангиланский район на мероприятии, организованном в Зангиланском аэропорту. Подпишитесь на наш Telegram канал