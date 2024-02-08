Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах

После восстановления Азербайджаном территориальной целостности в результате 44-дневной войны реконструкция и восстановление освобожденных территорий, реинтеграция Карабахского и Восточно-Зангезурского районов в национальную экономику стали главным приорит

После восстановления Азербайджаном территориальной целостности в результате 44-дневной войны реконструкция и восстановление освобожденных территорий, реинтеграция Карабахского и Восточно-Зангезурского районов в национальную экономику стали главным приоритетом для правительства.

Об этом и о других приоритетах правительства и ситуации с госдолгом в интервью Report рассказал министр финансов Самир Шарифов.

- В этом году в госбюджете Азербайджана на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий выделено 3 млрд 825 млн манатов, что примерно на 20% меньше, чем в прошлом. Возможно ли увеличение этой суммы? Как вы оцениваете возможности привлечения кредитов международных финансовых институтов для проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре?

- Я не сторонник называть это сокращением финансирования. Прежде всего, мы пытаемся удерживать объемы выделяемых на реконструкцию и восстановление освобожденных территорий на одном уровне. Несомненно, финансирование каждого мероприятия связано с финансовыми возможностями государства. Если обратите внимание, в прошлом году первоначально на эти цели из бюджета было выделено всего 3 млрд манатов. Однако позже финансовые возможности возросли, и в июне 2023 года, согласно указу президента страны, бюджет был пересмотрен.

Это было сделано по двум основным причинам: для укрепления обороноспособности страны и финансирования восстановления освобожденных территорий и их реинтеграции в экономику страны. В результате пересмотра на эти цели из бюджета было выделено дополнительно 1,8 млрд манатов.

Должен также сказать, что в прошлом году были выделены дополнительные средства как из резервного фонда президента, так и резервного фонда бюджета. Таким образом, общая сумма превысила 5 млрд манатов. Такое не исключено и в этом году. В зависимости от возможностей, наличия дополнительных доходов или сэкономленных бюджетных средств на эти цели могут быть направлены дополнительные финансы.

Азербайджан осуществляет реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий только за счет собственных ресурсов, и это будет продолжаться. Что касается привлечения кредитов, то этот вопрос можно проработать. У нас есть определенные планы на этот счет, но на данный момент это только обсуждается. Поэтому ничего конкретного сказать не могу.

- Сколько денег будет выделено из госбюджета в этом году на обеспечение жильем военнослужащих, прослуживших в Вооруженных Силах 20 и более лет?

- Как известно, для этого существует правовая база. Указом от 28 декабря 2011 года "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих азербайджанской армии" была создана специальная комиссия, в которую входят представители различных органов. Проводя периодические заседания, комиссия решает вопросы регистрации соответствующих критериям военнослужащих, а также рассматривает вопрос о предоставлении квартир военнослужащим, находящимся на очереди. Процесс продолжается, на эти цели в бюджете в этом году предусмотрено 35 млн манатов.

Военнослужащие для решения жилищного вопроса могут также воспользоваться механизмом льготного ипотечного кредитования. Хотелось бы особо отметить подписанный президентом Ильхамом Алиевым в декабре прошлого года Указ "О мерах по содействию обучению молодежи в военной сфере". Согласно документу, государство покроет 15% кредитов офицеров и прапорщиков, приобретающих жилье на льготных условиях за счет Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Программа предназначена и для студентов, получающих образование с 2024-2025 учебного года. Это право они получат после 5 лет действительной военной службы на должности офицера или прапорщика.

- Как вы оцениваете ситуацию в связи с общим государственным долгом Азербайджана, включая внешние заимствования?

- Общий объем находящихся в обращении государственных ценных бумаг по состоянию на 1 января текущего года составляет более 6 млрд манатов. Учитывая, что валовый внутренний продукт (ВВП) в Азербайджане по итогам прошлого года составляет 123 млрд манатов, это значит, что доля государственных ценных бумаг в ВВП превышает 5%.

В 2018 году на рынке государственных ценных бумаг произошло оживление, что было связано с принятой в том же году Указом президента страны "Стратегия управления государственным долгом на среднесрочную и долгосрочную перспективу". Эта стратегия, в первую очередь, рассчитана на постепенное замещение внешнего госдолга внутренним.

Считаю, что данный процесс успешно продолжается. В результате, удельный вес внешнего госдолга в общем долге снизился. Представлены некоторые показатели соотношения внешнего и общего государственного долга к ВВП. В настоящее время они предусматриваются на уровне 30%. К началу этого года мы смогли удержать это ограничение. На данный момент соотношение нашего общего государственного долга к ВВП составляет чуть больше 21%. Как и планировалось, внешний долг страны снижается. Его отношение к ВВП уже ниже 10%. Наш внешний государственный долг в прошлом году также сократился в абсолютном выражении. То есть процесс продолжается.

- В ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Как вы оцениваете организацию столь престижного мероприятия в Азербайджане? Ведется ли работа над механизмом финансирования его проведения?

- Азербайджан уже оправдал себя в качестве страны-хозяина для проведения крупных престижных международных мероприятий. В нашей стране успешно прошли политические, гуманитарные и спортивные мероприятия международного масштаба. Нет никаких сомнений в том, что COP29 будет успешно проведен в Азербайджане.

Для нас является большим успехом тот факт, что все страны мира проголосовали за проведение этого мероприятия в Азербайджане.

Особая работа ведется по финансовой стороне данного вопроса. Определенные средства будут выделены из госбюджета. О размере этих средств пока сложно что-то сказать, так как оргкомитет и операционная компания делают расчеты. При надобности государство обязательно выделит необходимые средства. Как принимающая сторона, определенные расходы приходятся на нашу долю, а прибытие и возвращение участников, их пребывание в стране и участие в мероприятии - их ответственность.