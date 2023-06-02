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Сахиль Бабаев: Азербайджан лидирует в СНГ по покупательской способности

Сахиль Бабаев: Азербайджан лидирует в СНГ по покупательской способности На фоне документов, утвержденных президентом страны с 2019 года, минимальная заработная плата выросла в 2,5 раза. Азербайджан по общим показателям покупательской способности занимает первое место на пространстве СНГ.
Финансы
2 июня 2023 г. 12:56
Сахиль Бабаев: Азербайджан лидирует в СНГ по покупательской способности

На фоне документов, утвержденных президентом страны с 2019 года, минимальная заработная плата выросла в 2,5 раза. Азербайджан по общим показателям покупательской способности занимает первое место на пространстве СНГ.

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев заявил на совместном заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и комитета по труду и социальной политике.

"По номинальной статистике мы на втором месте. Если обратить внимание на занятость, за 4 месяца трудоустроены 18 тыс. человек. За последние пять лет 1 млн наших граждан привлечен к различным программам занятости. Серьезный рост достигнут также в заключении трудовых договоров. Мы стали свидетелями заключения более 450 тыс. трудовых договоров", - отметил министр.

"На фоне снижения влияния пандемии в нашей стране наблюдается сокращение смертности. В то же время увеличивается рождаемость. В результате проведенных реформ социальная сфера в стране непрерывно развивается", - добавил министр.

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Версия на азербайджанском языке Sahil Babayev: "Azərbaycan MDB məkanında alıcılıq qabiliyyətinə görə liderdir"

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