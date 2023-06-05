Обсуждены шаги по подготовке нового рамочного документа между ВБ и Азербайджаном

Были обсуждены очередные шаги по подготовке нового рамочного документа партнерства Группы Всемирного банка по Азербайджану, охватывающего 2023-2028 годы.

Обсуждены очередные шаги по подготовке нового рамочного документа партнерства Группы Всемирного банка по Азербайджану, охватывающего 2023-2028 годы.

Как сообщает Report, переговоры состоялись на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с новым региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландой Прайс.

Согласно информации, на встрече обсуждалась будущая деятельность Всемирного банка в Азербайджане и индикативная программа инвестиционных проектов.

M. Джаббаров отметил, что Азербайджан успешно сотрудничает со Всемирным банком, в Азербайджане высоко ценятся проекты технической помощи и финансовой поддержки, оказываемые банком. Сотрудничество с банком в области диагностики частного сектора, инноваций, цифрового развития, развития технологий управления и других сферах имеет особое значение с точки зрения применения в Азербайджане передового международного опыта, внедрения современных технологий и инноваций.