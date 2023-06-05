О нас

Обсуждены шаги по подготовке нового рамочного документа между ВБ и Азербайджаном

Обсуждены шаги по подготовке нового рамочного документа между ВБ и Азербайджаном Были обсуждены очередные шаги по подготовке нового рамочного документа партнерства Группы Всемирного банка по Азербайджану, охватывающего 2023-2028 годы.
Финансы
5 июня 2023 г. 17:44
Обсуждены шаги по подготовке нового рамочного документа между ВБ и Азербайджаном

Обсуждены очередные шаги по подготовке нового рамочного документа партнерства Группы Всемирного банка по Азербайджану, охватывающего 2023-2028 годы.

Как сообщает Report, переговоры состоялись на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с новым региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роландой Прайс.

Согласно информации, на встрече обсуждалась будущая деятельность Всемирного банка в Азербайджане и индикативная программа инвестиционных проектов.

M. Джаббаров отметил, что Азербайджан успешно сотрудничает со Всемирным банком, в Азербайджане высоко ценятся проекты технической помощи и финансовой поддержки, оказываемые банком. Сотрудничество с банком в области диагностики частного сектора, инноваций, цифрового развития, развития технологий управления и других сферах имеет особое значение с точки зрения применения в Азербайджане передового международного опыта, внедрения современных технологий и инноваций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, WB mull next steps of Country Partnership Framework
Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Bankı ilə Azərbaycan üzrə yeni Çərçivə Sənədinin növbəti addımları müzakirə edilib

Самое важное

Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23
В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi