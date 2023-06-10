О нас

S&P: До 2027 года чистая международная инвестиционная позиция Азербайджана составит 65% ВВП

S&P: До 2027 года чистая международная инвестиционная позиция Азербайджана составит 65% ВВП Внешние ликвидные активы Азербайджана превышают внешний долг, а чистая международная инвестиционная позиция в среднем составит 65% ВВП в 2023–2026 годах.
Финансы
10 июня 2023 г. 11:42
S&P: До 2027 года чистая международная инвестиционная позиция Азербайджана составит 65% ВВП

Внешние ликвидные активы Азербайджана превышают внешний долг, а чистая международная инвестиционная позиция в среднем составит 65% ВВП в 2023–2026 годах.

Как передает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, хотя Азербайджан остается уязвимым к потенциальной волатильности условий торговли, его крупная позиция по чистым внешним активам послужит буфером, который может смягчить потенциальное неблагоприятное воздействие экономических циклов на внутреннее экономическое развитие. "Основываясь на наших прогнозах цен на нефть и производства, мы ожидаем, что профицит счета текущих операций Азербайджана составит в среднем 15% ВВП в 2023-2026 годах после рекордного профицита счета текущих операций в 30% ВВП в 2022 году, что является самым высоким уровнем за последние десять лет",- отмечает агентство.

По мнению аналитиков S&P, сильная позиция Азербайджана по внешним активам останется основной силой рейтинга, подкрепляемой большим объемом иностранных активов, накопленных в Госнефтефонде.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке S&P: Azerbaijan's net international investment position will make 65% of GDP by 2027

Другие новости из категории

Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.06.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.06.2023)
10 июня 2023 г. 09:58
S&P: инфляция в Азербайджане постепенно снизится к 2025 году до 5%
S&P: инфляция в Азербайджане постепенно снизится к 2025 году до 5%
10 июня 2023 г. 08:41
S&P подтвердило суверенные рейтинги Азербайджана на уровне BB+/B
S&P подтвердило суверенные рейтинги Азербайджана на уровне "BB+/B"
10 июня 2023 г. 07:57
Убыток НКО FNC вырос более чем в 2 раза
Убыток НКО FNC вырос более чем в 2 раза
9 июня 2023 г. 20:55
Чистая прибыль НКО Optimal Finance увеличилась
Чистая прибыль НКО Optimal Finance увеличилась
9 июня 2023 г. 18:24
Убыток НКО Para сократился на 66%
Убыток НКО Para сократился на 66%
9 июня 2023 г. 18:15
Азай Гулиев: 90% жилых домов в Азербайджане не охвачены страхованием
Азай Гулиев: 90% жилых домов в Азербайджане не охвачены страхованием
9 июня 2023 г. 14:03
В Азербайджане НКО смогут выпускать кредитные карты
В Азербайджане НКО смогут выпускать кредитные карты
9 июня 2023 г. 12:59
Налоговые поступления в Азербайджане выросли на 45%
Налоговые поступления в Азербайджане выросли на 45%
9 июня 2023 г. 12:58
В Азербайджане аннулированы лицензии двух страховых посредников
В Азербайджане аннулированы лицензии двух страховых посредников
9 июня 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi