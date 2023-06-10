S&P: До 2027 года чистая международная инвестиционная позиция Азербайджана составит 65% ВВП

Внешние ликвидные активы Азербайджана превышают внешний долг, а чистая международная инвестиционная позиция в среднем составит 65% ВВП в 2023–2026 годах.

Внешние ликвидные активы Азербайджана превышают внешний долг, а чистая международная инвестиционная позиция в среднем составит 65% ВВП в 2023–2026 годах.

Как передает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, хотя Азербайджан остается уязвимым к потенциальной волатильности условий торговли, его крупная позиция по чистым внешним активам послужит буфером, который может смягчить потенциальное неблагоприятное воздействие экономических циклов на внутреннее экономическое развитие. "Основываясь на наших прогнозах цен на нефть и производства, мы ожидаем, что профицит счета текущих операций Азербайджана составит в среднем 15% ВВП в 2023-2026 годах после рекордного профицита счета текущих операций в 30% ВВП в 2022 году, что является самым высоким уровнем за последние десять лет",- отмечает агентство.

По мнению аналитиков S&P, сильная позиция Азербайджана по внешним активам останется основной силой рейтинга, подкрепляемой большим объемом иностранных активов, накопленных в Госнефтефонде.