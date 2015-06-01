Рынок обязательного страхования автомобилей в Азербайджане вырос на 20%

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В мае этого года в Азербайджане заключено 93 647 договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Бюро обязательного страхования (БОС), из них 14 790 составили автотранспортные средства, зарегистрированные в зарубежных странах, и ввезенные в Азербайджан в транзитных целях. За указанный период сумма страховых взносов по договорам обязательного страхования составила более 6,9 млн. манатов.

Количество страховых договоров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 1%, сумма страховых взносов - на 6%.

За январь-май текущего года заключено 397 тыс. договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности автовладельцев, а сумма страховых взносов по этим договорам составила 30,1 млн. манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заключенных в этой сфере страховых договоров выросло на 14,5%, а сумма взносов - на 19,7 %.