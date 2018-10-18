Российские эксперты: Прогноз об обвале доллара к 2024 году слишком преувеличен

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Прогноз, что в ближайшие шесть лет доллар может обвалиться к евро на 40%, слишком преувеличен, американская валюта может подешеветь, но менее значительно, максимум до 20%.

Об этом Report заявил старший аналитик российского Института энергетики и финансов Виктор Татузов.

Накануне агентство Bloomberg опубликовало прогноз исполнительного директора компании A.G. Bisset Associates, специалиста по валютным исследованиям Ульфа Линдала, согласно которому, курс доллара обвалится по отношению к евро на 40% к 2024 году.

По мнению Виктора Татузова доллар может обвалиться в том случае, если США сами будут активно проводить такую политику. "У американцев есть определенный стимул девальвации своей валюты. Чем слабее доллар, тем выше конкурентоспособность американских товаров и, соответственно, дешевле рабочая сила в США", - отметил эксперт.

Старший аналитик российского Института энергетики и финансов Виктор Татузов Я ожидаю ослабление курса, но, я не думаю, что это будет 40% за 6 лет. За этот период возможно от 5 до максимум 20%.

По его мнению, точные предсказания сейчас сделать невозможно, так как перспективы американской экономики на сегодняшний день не очевидны. "Согласно международным организациям, экономика США развивается успешно и выполняет роль некого локомотива мировой экономики. Политика Трампа по оценкам многих экспертов оказывает благоприятное воздействие на рост экономики США. В то же время, очень высокие фондовые индексы, несмотря на то, что они периодически обваливаются", - заявил Татузов.

Как отметил эксперт, в случае, если Соединенные Штаты выберут путь девальвации своей валюты, они не достигнут 40%: "Я ожидаю ослабление курса, но я не думаю, что это будет 40% за 6 лет. За этот период возможно от 5 до максимум 20%".

В свою очередь глава аналитического отдела российского финансового агентства "Альпари" Александр Разуваев придерживается противоположного мнения. По его словам, резкое снижение доллара по отношению к евро в ближайшие 6 лет маловероятно.

"Я не думаю, что доллар будет падать. Скорее всего, мы достигнем паритета между этими двумя валютами на фоне повышения базовой ставки ФРС (Федеральная резервная система)", - отметил Александр Разуваев.