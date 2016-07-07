​РФ подаст в суд на EBRD

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Россия намерена подать судебный иск в отношении Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), который около двух лет назад заморозил деятельность в РФ по политическим мотивам.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, российские власти подготовили обращение к председателю совета управляющих EBRD, министру финансов Люксембурга Пьеру Граменья. В документе говорится, что Россия считает "заморозку" деятельности EBRD нарушением ее прав как акционера и страны операций банка. В связи с этим в ближайшее время представители РФ в совете директоров EBRD предпримут "легальные шаги" для восстановления прав, сказано в обращении.

Отметим, что EBRD с июля 2014 года из-за санкций ЕС и США прекратил инвестировать в новые проекты на территории РФ.

До 2014 года самые крупные инвестиции EBRD приходились на долю России. В 2013 году EBRD выделил на проекты в России 1,8 млрд. долларов. В первом полугодии 2014 года на долю России пришлось 19% совокупного инвестиционного портфеля организации.