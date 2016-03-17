​Решение ФРС положительно повлияло на финансовые рынки

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) на проведенном 16 марта последнем заседании сохранила ключевую ставку без изменений на уровне 0,25-0,50% Как сообщает Report, хотя на декабрьском заседании руководители ФРС планировали повысить ключевую ставку четыре раза за 2016 год, сейчас они рассчитывают только на два повышения.

Прогноз по показателю ключевой ставки за 2016 год снижен с 1,4% до 0,9%, 2017 год - с 2,4% до 1,9%, 2018 год - с 3,3% до 3%.

В своем выступлении глава ФРС Джанет Йеллен выразила надежду на то, что показатели инфляции будут расти. По ее словам, ФРС прогнозирует достижение в течение 2-3 лет целевого уровня инфляции в 2%.

Дж.Йеллен отметила, что одной из основных причин сохранения ключевой ставки стали низкие темпы экономического роста против ожидаемых. ФРС и впредь будет принимать решения, основываясь на экономические показатели.

Аналитическая группа Report считает, что в случае стабильного развития глобальной экономики и положительной динамики американской экономики ФРС может повысить ключевую ставку уже в апреле. К очередному заседанию 26-27 апреля прогнозируется рост фондовых бирж на 5%, цен на нефть - до 50 долларов/баррель, стоимости золота - 1 150 долларов/унция. В тоже время есть вероятность повышения ключевой ставки на заседании 14-15 июня. В обоих случаях значительных негативных изменений на глобальных финансовых рынках не ожидается.

"Именно в летние месяцы намечается тенденция к спаду глобальных финансовых рынков и подорожанию золота. Этот процесс продлится до октября-ноября. Однако к концу года финансовые рынки стабилизируются", - отметили аналитики.