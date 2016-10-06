Report: Девальвация в Турции продолжится

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Валютные резервы Центробанка Турции 23-30 сентября сократились на 4,1% и составили 99 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Hürriyət, сокращение валютных резервов составило 4,3 млрд долларов. За отчетный период золотовалютные резервы Турции сократились на 4,1 млрд долларов или 3,4% и составили 117,8 млрд долларов. Причиной убыли валютных резервов является фактор сокращения валютных счетов банков и казначейства в Центробанке.

Напомним, что 23 сентября международное рейтинговое агентство Moody's снизил кредитный рейтинг Турции до уровня "неинвестирования" - "Ba1". С другой стороны, усиление вероятности повышения учетной ставки FES до конца года и известия из Европейского центробанка о монетарной экспансии укрепили курс доллара США по отношению к турецкой лире - 3,07 TRY/USD. Отметим, что рекордный уровень курса валют был зарегистрирован 20 июля - 3,10 TRY/USD.

Аналитическая группа Report отмечает, что снижение рейтинга Турции со стороны Moody's отрицательно повлияет на иностранные инвестиции, в частности на портфельные инвестиции. Так, сокращение валютных резервов Турции произошло за счет продажи инвесторами финансовых активов, акций и облигаций страны и направления средств в иностранную валюту. Предполагается, что эта тенденция продолжится до конца года, курс поднимется до 3,25-3,30 TRY/USD. Прогнозируется удешевление основного фондового индекса - BİST-100 на 15% - до 66 000.

Аналитики ожидают, что падение курса турецкой лиры отрицательно скажется на национальных валютах развивающихся стран. В частности в целях поддержки конкурентоспособности прогнозируется снижение курса рубля России, являющейся одним из основных торговых партнеров Турции, что в свою очередь повлияет на азербайджанский манат.