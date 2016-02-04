​Report: Активы банковского сектора Азербайджана увеличатся еще на 10-15%

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Совокупные активы банковского сектора Азербайджана выросли в декабре 2015 года на 6 360,1 млн. манатов или 22,35% и на 1 января 2016 года составили 34 906 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с началом прошлого года объем активов вырос на 9 723,5 млн. манатов или 38,61%.

Аналитическая группа Report обосновала резкий рост активов банковского сектора в декабре 48%-ной девальвацией национальной валюты 21 декабря прошлого года, что способствовало росту валютных кредитов и вкладов в манатном эквиваленте.

Как считают аналитики Report, ожидаемое в ближайшие дни утверждение решений о полном страховании вкладов и освобождении от налогообложения дивидендов по вкладам приведет к росту активов банковского сектора еще на 10-15% - до 40 млрд. манатов.