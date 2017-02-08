 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рэнкинг государственных и частных учреждений Азербайджана по безналичным валютным операциям (январь, 2017)

    В течение месяца карточные платежные операции охватили 25 учреждений

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года государственные и частные учреждения Азербайджана осуществили 77 639 безналичных карточных платежных валютных операций на общую сумму 16 774 238,39 маната. Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

    За отчетный период карточные платежные операции охватили в целом 25 учреждений. Report подготовил рэнкинг государственных и частных учреждений по средней сумме операций.


    		Валютные операции посредством ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ в государственных и частных учреждениях (январь, 2017 год)

    		Название учреждения Средняя сумма операции(манат) Общий объем операций(манат) Количество операций
    1 Государственный таможенный комитет 2 872,880168 11 962 673,02 4 164
    2 Высшие учебные заведения 495,2357143 3 466,65 7
    3 Государственная миграционная служба 356,0 17 800,00 50
    4 Азербайджанский ипотечный фонд 240,6240426 1 255 335,63 5 217
    5 Министерство налогов 110,626062 628 134,78 5 678
    6 Бюро обязательного страхования 69,47589331 2 051 275,75 29 525
    7 "ОАО "Азеришыг" 47,04965941 84 265,94 1 791
    8 Государственный фонд социальной защиты 37,89 520 893 223 998,58 5 911
    9 "ПО "Азеригаз" 33,13841216 9 808,97 296
    10 Министерство внутренних дел 31,94760524 407 555,60 12 757
    11 Суды 25,21126761 1 790,00 71
    12 Служба ASAN 20,02 424 242 660,8 33
    13 Министерство по чрезвычайным ситуациям 20 80,00 4
    14 Министерство экономики 18,07665962 8 550,26 473
    15 Госкомитет по вопросам имущества 15,08224429 65 321,20 4 331
    16 ОАО "Азерсу" 10,52779255 7 916,90 752
    17 Azercell 8,450600733 23 070,14 2 730
    18 ОАО "Азеристиликтеджизат" 7,924326923 824,13 104
    19 Стационарные телефонные операторы 7,142157926 11 848,84 1 659
    20 Bakcell 5,178977573 7 851,33 1 516
    21 Azerfon 3,552166963 1 999,87 563
    22 Министерство финансов 1,428571429 10,00 7
    23 Муниципальные органы 0 0,00 0
    24 ОАО "Азеришыг" (Smart) 0 0,00 0
    25 Национальный центр сертификационных услуг 0 0 0
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi