Рэнкинг государственных и частных учреждений Азербайджана по безналичным валютным операциям (январь, 2017)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года государственные и частные учреждения Азербайджана осуществили 77 639 безналичных карточных платежных валютных операций на общую сумму 16 774 238,39 маната. Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

За отчетный период карточные платежные операции охватили в целом 25 учреждений. Report подготовил рэнкинг государственных и частных учреждений по средней сумме операций.