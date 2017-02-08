Рэнкинг государственных и частных учреждений Азербайджана по безналичным валютным операциям (январь, 2017)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года государственные и частные учреждения Азербайджана осуществили 77 639 безналичных карточных платежных валютных операций на общую сумму 16 774 238,39 маната. Об этом сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
За отчетный период карточные платежные операции охватили в целом 25 учреждений. Report подготовил рэнкинг государственных и частных учреждений по средней сумме операций.
|Валютные операции посредством ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ в государственных и частных учреждениях (январь, 2017 год)
|Название учреждения
|Средняя сумма операции(манат)
|Общий объем операций(манат)
|Количество операций
|1
|Государственный таможенный комитет
|2 872,880168
|11 962 673,02
|4 164
|2
|Высшие учебные заведения
|495,2357143
|3 466,65
|7
|3
|Государственная миграционная служба
|356,0
|17 800,00
|50
|4
|Азербайджанский ипотечный фонд
|240,6240426
|1 255 335,63
|5 217
|5
|Министерство налогов
|110,626062
|628 134,78
|5 678
|6
|Бюро обязательного страхования
|69,47589331
|2 051 275,75
|29 525
|7
|"ОАО "Азеришыг"
|47,04965941
|84 265,94
|1 791
|8
|Государственный фонд социальной защиты
|37,89 520 893
|223 998,58
|5 911
|9
|"ПО "Азеригаз"
|33,13841216
|9 808,97
|296
|10
|Министерство внутренних дел
|31,94760524
|407 555,60
|12 757
|11
|Суды
|25,21126761
|1 790,00
|71
|12
|Служба ASAN
|20,02 424 242
|660,8
|33
|13
|Министерство по чрезвычайным ситуациям
|20
|80,00
|4
|14
|Министерство экономики
|18,07665962
|8 550,26
|473
|15
|Госкомитет по вопросам имущества
|15,08224429
|65 321,20
|4 331
|16
|ОАО "Азерсу"
|10,52779255
|7 916,90
|752
|17
|Azercell
|8,450600733
|23 070,14
|2 730
|18
|ОАО "Азеристиликтеджизат"
|7,924326923
|824,13
|104
|19
|Стационарные телефонные операторы
|7,142157926
|11 848,84
|1 659
|20
|Bakcell
|5,178977573
|7 851,33
|1 516
|21
|Azerfon
|3,552166963
|1 999,87
|563
|22
|Министерство финансов
|1,428571429
|10,00
|7
|23
|Муниципальные органы
|0
|0,00
|0
|24
|ОАО "Азеришыг" (Smart)
|0
|0,00
|0
|25
|Национальный центр сертификационных услуг
|0
|0
|0
Tural İbadlıАвтор новости
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