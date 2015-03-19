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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов (TOP-10)

    Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов в совокупном кредитном портфеле

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов в совокупном кредитном портфеле за 2014 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу потребительских кредитов (TOP-10):

    Банки Потребительские кредиты/Кредитный портфель (%)
    1 Unibank 73,56
    2 Damirbank 55,74
    3 Zamin Bank 53,48
    4 Amrahbank 49,32
    5 VTB Azerbaijan 48,16
    6 MuğanBank 43,77
    7 NBC Bank 43,28
    8 YapıKredi Bank Azerbaijan 37,00
    9 ExpressBank 35,26
    10 Rabitabank 32,93

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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