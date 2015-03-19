​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов (TOP-10)

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов в совокупном кредитном портфеле за 2014 год.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу потребительских кредитов (TOP-10):

№ Банки Потребительские кредиты/Кредитный портфель (%) 1 Unibank 73,56 2 Damirbank 55,74 3 Zamin Bank 53,48 4 Amrahbank 49,32 5 VTB Azerbaijan 48,16 6 MuğanBank 43,77 7 NBC Bank 43,28 8 YapıKredi Bank Azerbaijan 37,00 9 ExpressBank 35,26 10 Rabitabank 32,93

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.