​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов (TOP-10)

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу потребительских кредитов в совокупном кредитном портфеле за 2014 год.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу потребительских кредитов (TOP-10):
|№
|Банки
|Потребительские кредиты/Кредитный портфель (%)
|1
|Unibank
|73,56
|2
|Damirbank
|55,74
|3
|Zamin Bank
|53,48
|4
|Amrahbank
|49,32
|5
|VTB Azerbaijan
|48,16
|6
|MuğanBank
|43,77
|7
|NBC Bank
|43,28
|8
|YapıKredi Bank Azerbaijan
|37,00
|9
|ExpressBank
|35,26
|10
|Rabitabank
|32,93
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook