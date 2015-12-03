​Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (TOП-10)

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов за январь-сентябрь 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Расходы
(тыс. манатов)
|1
|Muganbank
|47 393
|2
|Bank Respublika
|41 056
|3
|Expressbank
|36 860
|4
|Rabitabank
|33 468
|5
|VTB Azerbaijan
|28 514
|6
|Turanbank
|26 048
|7
|ZaminBank
|21 421
|8
|ParaBank
|19 057
|9
|Silkway Bank
|17 917
|10
|NBC Bank
|14 969
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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