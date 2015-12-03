​Рэнкинг банков Азербайджана по процентной прибыли (TOП-10)

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентной прибыли (убытка) за январь-сентябрь 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему процентной прибыли (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентная прибыль (тыс. манатов)
|1
|Pasha Bank
|48 054
|2
|Bank Respublika
|30 509
|3
|VTB Azerbaijan
|26 769
|4
|Muganbank
|26 625
|5
|Expressbank
|25 503
|6
|Zaminbank
|17 478
|7
|Rabitabank
|16 889
|8
|Turanbank
|12 788
|9
|ASB Bank
|11 696
|10
|ParaBank
|9 330
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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