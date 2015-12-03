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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по процентной прибыли (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему процентной прибыли (убытка)

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентной прибыли (убытка) за январь-сентябрь 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему процентной прибыли (TOП-10):

    Банки Процентная прибыль (тыс. манатов)
    1Pasha Bank48 054
    2Bank Respublika30 509
    3VTB Azerbaijan26 769
    4Muganbank26 625
    5Expressbank25 503
    6Zaminbank17 478
    7Rabitabank16 889
    8Turanbank12 788
    9ASB Bank11 696
    10ParaBank9 330

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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