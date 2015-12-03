​Рэнкинг банков Азербайджана по процентной прибыли (TOП-10)

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему процентной прибыли (убытка) за январь-сентябрь 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему процентной прибыли (TOП-10):

№ Банки Процентная прибыль (тыс. манатов) 1 Pasha Bank 48 054 2 Bank Respublika 30 509 3 VTB Azerbaijan 26 769 4 Muganbank 26 625 5 Expressbank 25 503 6 Zaminbank 17 478 7 Rabitabank 16 889 8 Turanbank 12 788 9 ASB Bank 11 696 10 ParaBank 9 330

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.