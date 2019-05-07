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Рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитного портфеля (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитного портфеля-01.04.2019

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитного портфеля на 1 апреля 2019 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему кредитного портфеля (TOП-5):

Банки Кредитный портфель (тыс. манат)
1 IBAR 1 937 769
2 Xalg Bank 1 427 447
3 Capital Bank 1 322 010
4 PASHA Bank 1 269 689
5 Premium Bank 588 035

* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report

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