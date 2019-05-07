Рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитного портфеля (01.04.2019)

Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитного портфеля на 1 апреля 2019 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему кредитного портфеля (TOП-5):
|№
|Банки
|Кредитный портфель (тыс. манат)
|1
|IBAR
|1 937 769
|2
|Xalg Bank
|1 427 447
|3
|Capital Bank
|1 322 010
|4
|PASHA Bank
|1 269 689
|5
|Premium Bank
|588 035
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Economic DepartmentАвтор новости