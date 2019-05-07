Рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитного портфеля (01.04.2019)

​Рэнкинг банков Азербайджана по объему кредитного портфеля-01.04.2019

7 мая, 2019 11:50

https://report.az/storage/news/a51f44151a6025ab264426136949e3f6/1dbf3687-dc72-4cbf-aab6-edfd69246b93_292.jpg Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему кредитного портфеля на 1 апреля 2019 года. Ниже представлена первая пятерка банков по объему кредитного портфеля (TOП-5): № Банки Кредитный портфель (тыс. манат) 1 IBAR 1 937 769 2 Xalg Bank 1 427 447 3 Capital Bank 1 322 010 4 PASHA Bank 1 269 689 5 Premium Bank 588 035 * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report