​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-5)

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-5):

№ Расходы Годовая динамика (%) 1 Atrabank 67,46 2 VTB Azerbaijan 45,87 3 Express Bank 32,41 4 Mugan bank 14,23 5 Pasha Bank 14,06

*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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