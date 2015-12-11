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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике непроцентных расходов

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-5):

    Расходы Годовая динамика (%)
    1 Atrabank 67,46
    2 VTB Azerbaijan 45,87
    3 Express Bank 32,41
    4 Mugan bank 14,23
    5 Pasha Bank 14,06

    *Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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