​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-5)

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных расходов за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных расходов (TOП-5):
|№
|Расходы
|Годовая динамика (%)
|1
|Atrabank
|67,46
|2
|VTB Azerbaijan
|45,87
|3
|Express Bank
|32,41
|4
|Mugan bank
|14,23
|5
|Pasha Bank
|14,06
*Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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