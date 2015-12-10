​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5)

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Atrabank
|72,88
|2
|Rabitabank
|58,67
|3
|VTB Azerbaijan
|48,86
|4
|Bank Respublika
|35,42
|5
|Кавказский банк развития
|30,15
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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