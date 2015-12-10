​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5)

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Atrabank 72,88 2 Rabitabank 58,67 3 VTB Azerbaijan 48,86 4 Bank Respublika 35,42 5 Кавказский банк развития 30,15

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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