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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике непроцентных доходов

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике непроцентных доходов за январь-сентябрь 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике непроцентных доходов (TOП-5):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 Atrabank 72,88
    2 Rabitabank 58,67
    3 VTB Azerbaijan 48,86
    4 Bank Respublika 35,42
    5 Кавказский банк развития 30,15

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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