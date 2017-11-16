Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике бессрочных депозитов (TOП-10)

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике бессрочных депозитов (до востребования) на 1 октября 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике бессрочных депозитов (к 01.10.2016) (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика бессрочных депозитов, %
|1
|Gunaybank
|1 957,4
|2
|Expressbank
|228,0
|3
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|188,2
|4
|ASB Bank
|180,9
|5
|Bank BTB
|160,1
|6
|Ziraat Bank Azerbaijan
|35,0
|7
|Rabitabank
|30,8
|8
|Xalg Bank
|11,0
|9
|AFB Bank
|10,1
|10
|Silkway Bank
|7,0
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости