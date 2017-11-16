Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике бессрочных депозитов (TOП-10)

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике бессрочных депозитов (до востребования) на 1 октября 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике бессрочных депозитов (к 01.10.2016) (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика бессрочных депозитов, % 1 Gunaybank 1 957,4 2 Expressbank 228,0 3 YapiKredi Bank Azerbaijan 188,2 4 ASB Bank 180,9 5 Bank BTB 160,1 6 Ziraat Bank Azerbaijan 35,0 7 Rabitabank 30,8 8 Xalg Bank 11,0 9 AFB Bank 10,1 10 Silkway Bank 7,0

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