Раскрыты приоритеты международной организации, где Азербайджан является донором

IDA-19 поддерживает женщин, не имеющих возможности найти работу из-за гендерных проблем, в том числе в Азербайджане

Средства, выделенные Азербайджаном в качестве донора Международной ассоциации развития (IDA, входит в Группу Всемирного банка), играют важную роль для реализации проектов организации по ряду направлений.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявила менеджер Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану Сара Майкл (Sara Michael), комментируя приоритеты IDA.

По ее словам, IDA всегда представляла значимость для бедных стран-членов ВБ: "Но в этом году из-за COVID-19 ее значение возросло еще больше. Учитывая, что основную часть стран мира составляют бедные страны, мы объявили о некоторых основных приоритетах, которые мы назвали IDA-2019.

Я могу перечислить вам несколько из этих приоритетов. Прежде всего, хочу сказать, что прошедший год для Азербайджана был трудным как точки зрения разрешения конфликта, так и устранения последствий пандемии. То есть в фондах IDA-19 особое внимание уделяется таким как Сирия, Йемен, которые пострадали от конфликтов. Потому что в странах с конфликтами случаются большие кризисы.

Другая сфера, на которую мы обращаем внимание, - это поддержка людей, особенно молодежи, в поиске новых рабочих мест.

IDA-19 поддерживает женщин, не имеющих возможности найти работу из-за гендерных проблем, в том числе в Азербайджане.

В прошлом году в Азербайджане наблюдалась засуха. Именно устранение последствий изменения климата, таких как нехватка воды, является одним из наших главных приоритетов.

Наконец, одним из вопросов, на которых сосредоточено внимание IDA, является здравоохранение".

Напомним, что Азербайджан сотрудничает со ВБ с 1992 года. За этот период банк выделил около 4 млрд долларов США на более чем 50 проектов, реализуемых страной.

Президент банка Дэвид Малпасс заявлял, что в 2020 году около 60 бедным странам, пострадавшим от пандемии, была выделена помощь в размере 12 млрд долларов США, часть которой была предоставлена IDA, донором которой является Азербайджан.