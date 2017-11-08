Проблемные кредиты в Азербайджане продолжают расти

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 октября 2017 года составил 1 857,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении увеличился на 33,1 млн манатов или 1,8%, по сравнению с началом года - на 384,5 млн манатов или 26,1%, в годовом исчислении - на 259,8 млн манатов или 16,3%.

Отметим, что на конец сентября доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 14,9%. Это отношение на конец августа составило 14,7%, на конец прошлого года - 9%, на конец сентября 2016 года – 9,5%.