Приостановлена работа МВФ с Афганистаном

Взаимодействие МВФ с Афганистаном приостановлено до урегулирования вопроса с признанием новых властей исламской республики другими странами.

Взаимодействие МВФ с Афганистаном приостановлено до урегулирования вопроса с признанием новых властей исламской республики другими странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг официальный представитель МВФ Джерри Райс на регулярном брифинге.

"Наше взаимодействие с Афганистаном приостановлено до тех пор, пока международное сообщество не внесет ясность в вопрос о признании правительства (этой страны). Мы ориентируемся на международное сообщество в плане признания правительства в Афганистане, а мы такого не имеем. Поэтому программа МВФ (по Афганистану) была приостановлена", - отметил он.

Райс напомнил, что у афганских властей также нет доступа к СДР (специальные права заимствования, расчетная единица МВФ), которые в прошлом месяце распределил фонд среди своих членов. Представитель организации добавил, что доступ к СДР по тем же причинам, связанным с международным признанием, не получили власти Венесуэлы и Мьянмы. В начале августа исполнительный совет фонда одобрил выделение государствам - членам организации СДР на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов США, для помощи в восстановлении экономики, пострадавшей от последствий пандемии.

Райс также высказал обеспокоенность в связи с ситуацией в исламской республике. "Мы глубоко обеспокоены сложной экономической и гуманитарной ситуацией в Афганистане. Неотложной задачей действительно должно стать оказание гуманитарной помощи афганскому народу и разрешение проведения денежных переводов, в том числе и небольших, а также оказание помощи странам, принимающим афганских беженцев", - добавил представитель организации.

"Мы готовы работать с международным сообществом, чтобы выступить за принятие срочных мер с целью остановить надвигающийся гуманитарный кризис (в стране)", - заключил Райс.