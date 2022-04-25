Прибыль “Bank Avrasiya” выросла более чем в два раза

ОАО “Bank Avrasiya” завершило первый квартал текущего года с прибылью в размере 763 тыс. манатов.

ОАО “Bank Avrasiya” завершило первый квартал текущего года с прибылью в размере 763 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте доходы банка “Bank Avrasiya” составили 3,567 млн манатов (на 7,5% раза больше в годовом сравнении), расходы - 1,861 млн манатов (на 15,3% больше), сбережения по отчислениям в специальные резервы - 941 тыс. манатов (на 30,5% меньше).

На 1 апреля этого года активы банка “Bank Avrasiya” составили 176,753 млн манатов, что на 11,82% больше, чем год назад. Из них 97,603 млн манатов - это чистые кредиты, выданные клиентам. За последний один год кредитный портфель банка незначительно вырос.

За отчетный период обязательства банка “Bank Avrasiya” выросли на 20,2% до 104,199 млн манатов, в том числе депозитный портфель вырос на 43,4% до 58,896 млн манатов, а балансовый капитал - на 1,5% до 72,553 млн манатов.

Напомним, что "Bank Avrasiya" был создан в 2007 году. Его уставный капитал составляет 50 млн манатов. 37,5% акций банка принадлежат ООО "Euro Standard (33,85% акций ОАО "Xalq Bank", 50% - ОАО "Xalq Sığorta"), 37,5% - ООО "PDM Qrup", 25% - ООО "Azbizneskom".