Позитивные и неблагоприятные для банков последствия снижения ключевой ставки

При снижении ключевой ставки крупные заемщики могут рассчитывать на снижение ставок и им становится легче обслуживать кредиты, но это грозит и снижением прибыльности банков из-за уменьшения процентной маржи.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, об этом заявил в интервью Reuters президент ВТБ Андрей Костин.

«У нас существует большая задолженность у крупных заемщиков, но позитивный фактор для них — это снижение ставок. Становится дешевле обслуживать кредиты. Так всегда: есть крупный клиент, с ним есть соглашение, что он платит столько-то, но когда снижают ставки, то все клиенты, хоть и не сразу, приходят с вопросами о снижении ставок. Разве откажешь? С крупными компаниями трудно спорить. На практике мы часто снижаем ставки», — рассказал глава ВТБ.

При этом он отметил, что на фоне снижающихся ставок банкам уже не получить высокую маржу.

«Очевидно, что ставки будут идти вниз. Если так, то высокую маржу уже не получишь, — рассуждает Костин. — В Европе базовая ставка отрицательная, но и ставки по коммерческим кредитам находятся на минимальном уровне, так что маржинальность крайне низкая. У нас тоже по мере снижения инфляции и ключевой ставки пространство для маневра сужается, и в долгосрочной перспективе маржа банковского сектора будет сокращаться, так что определенная угроза для прибыльности банков присутствует. Когда мы просили снижения ставок, председатель ЦБ (Эльвира Набиуллина) меня предупреждала, что мы еще поплачем».