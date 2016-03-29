​Президент назначил зампредседателя Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Нигяр Рамиз гызы Мамедова назначена заместителем председателя Совета директоров юридического лица публичного права - Палаты по надзору за финансовыми рынками.

Как сообщает Report, Нигяр Мамедова родилась в 1973 году в Баку. Окончила факультет прикладной математики Бакинского государственного университета и магистратуру Университета Брандейс (США). Нигяр Мамедова начала трудовую деятельность в Центробанке Азербайджана, где занимала различные должности, в том числе, директора департамента рыночных операций.