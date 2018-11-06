Председатель Правления Kapital Bank: Наша главная цель - стать банком нового поколения

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ За последние несколько лет первый банк страны Kapital Bank, предоставляющий услуги высокого уровня в более чем 100 точках по всей стране, добился ряда серьезных успехов. Председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев рассказал о достижениях банка, завершившего третий квартал 2018-го года с высокими финансовыми показателями, и о стратегических целях на ближайшие годы.

- Г-н Аллахвердиев, вы завершили 2017 год с рекордными финансовыми показателями. С чем вы связываете столь высокий результат по сравнению с предыдущими годами?

- В сравнении с последовавшим после девальвации периодом 2018 год оказался относительно стабильным. Однако это в еще большей степени повысило нашу ответственность, поскольку, как и вся экономика страны в целом, банковский сектор также начал развиваться и наши конкуренты, оставив, что называется, тяжелые годы позади, еще более усилили свою деятельность для получения определенной доли рынка. Сохранить лидерские позиции в банковском секторе, превзойти высокие финансовые показатели предыдущего года и представить на рынок новые продукты было совсем непросто.Но благодаря усилиям и профессионализму нашей команды мы уверенно подходим к концу 2018 года. Можно смело сказать, что мы достигли тех целей, которые были поставлены перед нами акционерами. Kapital Bank предоставляет услуги более 3 миллионам физических и более 22 тысячам юридических лиц. Банк имеет свыше 650 банкоматов и около 10 000 POS-терминалов по всей стране.

По итогам 3-го квартала 2018 года активы Банка составили 3,5 млрд манатов, чистая прибыль — 71 млн манат, обычные и привилегированные акции — 205,8 млн манатов, а совокупный капитал — 295 млн манатов. Уверен, что и 2018 год мы завершим с высокими показателями.

В 2018 году мы также увеличили число наших точек обслуживания: были обновлены филиалы в Физули, Агдаше, Имишли, а также открыты филиалы "Шимал", "Браво-2" и Карточный центр в Гяндже. Как вы знаете, в апреле 2016 года была освобождена от оккупации высота Лелетепе, и село Джоджук Марджанлы Джебраильского района полностью перешло под контроль наших вооруженных сил. Президент Ильхам Алиев выделил для восстановления села средства из резервного фонда и в 2017 году началось переселение под девизом "Большое возвращение". Kapital Bank, имеющий точки обслуживания во всех районах Азербайджана, начал предоставлять услуги жителям Джоджук Марджанлы — теперь и в этом селе установлен банкомат Kapital Bank. В целом, на протяжении двух последних лет мы, помимо уже упомянутого филиала в Физули, предоставили в распоряжение клиентов обновленные филиалы и в других районах прифронтовой зоны — Агдаме, Тертере и Агджабеди.

В настоящее время Kapital Bank предоставляет качественные услуги более чем в 100 точках по всей стране. До конца 2018 года планируется открытие еще трех столичных филиалов - "Бадамдар", "Сахиль" и Карточный Центр Нефтчиляр. Обновленные филиалы обладают всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания клиентам услуг на самом высоком уровне.

- Нельзя не отметить, что в 2018 году Kapital Bank уделил особое внимание продажам карты BirKart. С целью продвижения карты вы периодически проводили всевозможные акции и кампании.

- Для того чтобы развиваться на розничном рынке крайне важно предложить продукт, который мог бы в максимальной степени отвечать желаниям и требованиям потребителей. Принимая это во внимание, мы представили потребителям BirKart в трех видах. Судя по количеству обращений в филиалах, а также запросов, которые поступают на наш вебсайт и короткие номера, все три вида карты — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная) — пользуются у потребителей большим спросом. С этого года мы также начали предоставлять эту карту и тем клиентам, которые не получают зарплату или пенсию в Kapital Bank, о чем свидетельствует и слоган — "Hər kəsə, hər istəyə" ("Каждому, на каждый случай"). На данный момент клиентская база BirKart насчитывает около 300 000 пользователей и с каждым днем их количество неуклонно растет. Мне в особенности хотелось бы отметить BirKartMiles — при помощи этой карты наши клиенты, совершив безналичную оплату, зарабатывают бонусные мили, которые впоследствии могут обменять на авиабилет. Отличие этой карты от других в том, что набранные бонусные мили можно обменять на билет в любой авиакомпании.

Классическая такситная карта также высоко ценится нашими клиентами. При помощи этой карты в сети партнерских магазинов можно приобрести любой продукт безналичным расчетом по наличной цене и ежемесячно оплачивать сумму покупки, разделив ее на равные части. В этом году мы провели ряд подарочных акций и различных мероприятий не только для пользователей BirKart, но и для наших партнеров. В настоящее время BirKart насчитывает около 1000 магазинов партнерской сети. В 2019 году мы также планируем расширить нашу партнерскую сеть не только в Баку, но и в регионах.

- В настоящее время Kapital Bank находится на стадии реализации намеченных стратегических задач. Не могли бы вы рассказать о стратегических задачах на 2018–2020 гг.

- Должен отметить, что в прошлом году реализация намеченного для Kapital Bank стратегического плана на 2014–2017 гг. была завершена и нам удалось выполнить все поставленные перед нами задачи. В настоящее время мы приступили к осуществлению плана развития на 2018–2020 гг. и нам в этой связи уже удалось выполнить определенные работы. Одной из наиболее приоритетных в числе новых стратегических задач является цифровая трансформация банковских услуг.

Дигитализация ряда услуг и процесс перехода на безналичные оплаты в Азербайджане стремительно развивается. Разумеется, банковский сектор также идет в ногу с этой тенденцией. Большинство банков страны предлагает клиентам воспользоваться онлайн-услугами. Мы также обладаем в этой сфере рядом инновационных продуктов. В этом году мы представили наше новое мобильное приложение BirBank. Благодаря новому приложению, которое активно продвигалось в рамках известной рекламной концепции "Gözləmə"("Не жди"), клиенты могут осуществить многие банковские операции в режиме онлайн. Этот продукт обладает целым рядом преимуществ: удобная регистрация, возможность добавить в приложение не только платежные карты Kapital Bank, но и карты других банков, управление операциями и привязанными к счету карты бонусами и т.д. Кроме того, BirBank обладает также функциями, при помощи которых удобно не только оплачивать связь, коммунальные и прочие услуги, получая реальные бонусы, но и отправлять денежные средства и принимать их от других пользователей приложения просто по номеру телефона. Новое приложение также позволяет найти находящиеся поблизости филиалы и банкоматы KapitalBank, заказать кредит или карту и узнать о курсе валют. В настоящее время BirBank насчитывает около 300 000 пользователей, что является одним из самых высоких показателей в Азербайджане.

Хотелось бы также отметить, что мы впервые в стране запустили метод оплаты по QR-коду — "QRPaу". При помощи "QRPay" пользователи BirBank имеют возможность совершать оплату в магазинах без наличия платежной карты — для этого необходимо отсканировать камерой смартфона QR-код на специальных постерах, установленных в кассах точек продаж. Для совершения оплаты можно воспользоваться счетом любой карты, зарегистрированной в BirBank. В ближайшем будущем, наряду с партнерскими точками BirKart, этот вид оплаты станет действительным и в других магазинах.

В целом у нас есть довольно много проектов, связанных с переходом традиционных банковских услуг на цифровые. В настоящее время мы проводим серьезные работы по дигитализации бизнес-процессов. Это позволит клиентам осуществлять ряд операций во всех наших филиалах быстро и самостоятельно. Наиболее важным из этих проектов является открытие нового, полностью цифрового филиала.В ближайшее время мы представим клиентам наш первый филиал в качестве пилотного проекта. Более 20 основных бизнес-процессов банка оптимизированы таким образом, чтобы клиенты пользовались в цифровом филиале услугами автоматизированных терминалов. Например, воспользовавшись услугами этого филиала, клиенты смогут моментально приобрести BirKart или получить наличный кредит. Кроме того, в цифровом филиале клиенты смогут быстро и самостоятельно пользоваться такими услугами, как заказ платежной карты, перевод денежных средств, возможность увеличения или уменьшения депозитного, или текущего счета, предоставление писем в посольство и т.д.

В мае 2018 года впервые в Азербайджане был представлен проект "Мобильная электронная подпись". Этот проект, наряду с удобством в проведении банковских операций, создал возможность для быстрого и безопасного процесса подписания документов в электронном виде.

- Какие проекты вы планируете представить в 2019 году в корпоративном секторе?

- Экономическое развитие любой страны начинается с развития малого и среднего предпринимательства. У нас также есть большие планы и задачи в данном направлении. Несмотря на то, что наши филиалы в основном предоставляют розничные услуги, в пяти филиалах банка созданы специальные отделы для крупных корпоративных клиентов. Кроме того, KapitalBank также работает и над новыми решениями в направлении облегчения доступности финансовых средств для предпринимателей малого и среднего бизнеса — в ближайшее время будут представлены такие инновационные продукты, как овердрафт и факторинг. До конца года в 4-х филиалах нашего банка также будет осуществляться продажа банковских продуктов для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Начиная со следующего года мы намерены представить в этой сфере ряд новых продуктов.

Также в этом году мы представили нашим корпоративным клиентам новую версию портала "Клиент-Банк". Теперь наши корпоративные клиенты имеют возможность осуществлять многие операции посредством данного портала дистанционно и на основании более приемлемых условий и тарифов. Согласно показателям 2018 года, более 30 000 операций в месяц осуществляются при помощи портала "Клиент-Банк". Наш банк впервые на Южном Кавказе начал использовать систему SWIFTgpi. Благодаря этой системе можно проследить за средствами, которые отправляются клиентами за рубеж или принимаются ими из-за рубежа. Корпоративные клиенты могут также воспользоваться функцией онлайн-очереди и посетить наши банковские филиалы в любое удобное для них время.

- В последние годы Kapital Bank также принимает активное участие в международных мероприятиях, выставках и форумах…

- Мы принимаем участие в международных мероприятиях и представляем на них банковский сектор страны. К примеру, KapitalBank стал первым азербайджанским банком, принятым в члены Американской банковской ассоциации. Более того, мы принимаем участие в SIBOS, BAFT и других ежегодных собраниях и мероприятиях как в качестве гостей и участников, так и в качестве партнеров. В мае 2018 года в Лондоне мы приняли участие в мероприятии "Программа лидеров будущего" ("Future Leaders Program"), организованном ассоциацией BAFT, а в марте этого года, при поддержке KapitalBank, Американская банковская ассоциация провела семинар под названием "Борьба с финансовыми преступлениями и комплаенс" ("Financial Crime Compliance Workshop 2018"). В этом году мы также приняли участие в традиционной выставке SIBOS и ежегодном собрании Международного валютного фонда (IMF) и Группы Всемирного банка.

Хотя в настоящее время у нас нет планов по открытию филиалов или представительств за рубежом, мы считаем крайне важным использовать опыт иностранных коллег в сфере банкинга.

Наше сотрудничество с международными рейтинговыми агентствами продолжилось и в текущем году. Агентства Standard&Poor’s и Moody’s Investors Service каждый год проводят оценивание и выдают нашему банку соответствующий рейтинг. При этом следует отметить, что KapitalBank обладает одним из самых высоких рейтингов среди банков страны.

- Kapital Bank в течение этого года реализовал несколько социальных проектов. Какие проекты вы представили в 2018 году?

- KapitalBank придает большое значение образовательным проектам в рамках корпоративной социальной ответственности и всячески их поддерживает. Наше сотрудничество с Министерством образования можно смело назвать партнерством. В этом году мы также были в числе партнеров Международной выставки образования. Международная и Республиканская предметная олимпиада, проекты "Azərbaycan üçün öyrət", "Təhsil Avtobusu" ("Автобус знаний"), мероприятия групп "Сабах" прошли при нашем непосредственном участии. Мы также оказали поддержку Университету АДА и Государственному экономическому университету в осуществлении различных проектов.

В текущем году мы, совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, провели церемонию открытия центра пенсионеров "Yaşa". Основной целью центра, расположенного в здании департамента Сабунчинского района Государственного фонда социальной защиты, является предоставление досуга для людей пенсионного возраста, обеспечение активного участия пожилых людей в социально-экономической, политической и культурной жизни страны. В настоящий момент наши сотрудники проводят для посещающих центр пенсионеров тренинги по финансовой грамотности. Но этим наши программы для пенсионеров не исчерпываются: мы также организовали проект, в рамках которого пенсионеры в качестве добровольцев в течение одного месяца обслуживали пожилых людей, посещавших филиалы банка. Мы привлекаем пенсионеров и в другие наши проекты. Например, в преддверии 1 июня — Международного дня защиты детей — ими были озвучены аудиосказки для детей с ограниченными возможностями зрения.

Последние годы ознаменовались переходом на цифровые технологии, что так или иначе отразилось на всех сферах деятельности. Но вместе с тем не будем забывать о том, что дети должны пользоваться безопасным интернетом. В этой связи мы приняли участие в проекте "Безопасный интернет" совместно с Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей. На основании проекта было разработано и введено в эксплуатацию специальное приложение для более безопасного использования детьми сети интернет. При помощи этого приложения родители имеют возможность наложить ограничение на доступ детей к контенту, который считают небезопасным, а также контролировать сайты, посещаемые их детьми.

KapitalBank также придает значение образованию своих сотрудников. В течение года наши сотрудники принимают участие и повышают квалификацию на различных локальных и зарубежных тренингах. Учитывая, что тренинги охватывают широкий спектр тем и вопросов, в этом году было принято решение об открытии Академии Банка.Академия состоит из 9 учебных залов, способных вместить 160 человек для проведения обучения и иной деятельности.

- Было бы интересно услышать ваши прогнозы на конец этого года, а также на 2019 год. Сможете ли вы превзойти финансовые показатели предыдущего года?

- Наши прогнозы на этот год, как и в предыдущие годы, довольно позитивны. До конца этого года осталось совсем немного и, если судить по итогам 3-го квартала, то наши показатели следует считать обнадеживающими. Кроме того, как я уже отметил, Kapital Bank приступил к выполнению стратегических задач на 2018–2020 гг.

Разумеется, и в 2019 году мы сделаем все возможное, чтобы превзойти финансовые показатели предыдущего года. В сфере обслуживания мы также намерены предложить ряд новшеств. Если на данный момент время обслуживания клиента в среднем составляет около 5–30 минут, то в следующем году мы планируем сократить максимальное время обслуживания до 15 минут. В преддверии многих национальных, государственных и профессиональных праздников наши клиенты смогут воспользоваться льготными и подарочными акциями. Для повышения удовлетворенности клиентов, наряду с оказанием качественных услуг, необходимо также обеспечить для них выгодные и конкурентоспособные условия. Мы намерены усилить работу в этом направлении и сделать все возможное, чтобы превзойти их ожидания.

В завершение я хотел бы выразить искреннюю признательность миллионам наших клиентов, которые каждый день посещают наши филиалы или пользуются нашими услугами вне филиалов посредством терминалов и мобильного приложения, и благодаря выбору которых Kapital Bank является первым банком страны. В ближайшие годы перед нами стоят амбициозные задачи, и я уверен, что вместе с нашей профессиональной командой мы способны успешно их выполнить.