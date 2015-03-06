Положительное сальдо во внешней торговле Азербайджана за январь резко сократилось

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Объем внешнеторгового оборота Азербайджана за январь 2015 года составил 1 959,4 млн. долларов США, из которых на экспорт пришлось 1 385,2 млн. долларов, на импорт - 574,2 млн. долларов, в результате чего сложилось положительное сальдо в размере 811,0 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года объем внешнеторгового оборота сократился на 38,8%, в том числе экспорт сократился на 48,7%, импорт вырос на 7,2%, положительное сальдо сократилось на 61%.

В структуре экспорта преобладают сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, плодоовощи, жиры и масла растительного и животного происхождения, сахар, товары химической промышленности, пластмассы и пластмассовые изделия, алюминий и алюминиевые изделия, в структуре импорта преобладают продовольственные товары, черные металлы и изделия из них, машины, механизмы, электрические аппараты, оборудование, транспортные средства и запчасти.

За январь 2015 года объем экспорта ненефтяной продукции вырос на 16% по сравнению с январем 2014 года и составил 124,2 млн. долларов.

Отметим, что за отчетный период резиденты Азербайджана совершили торговые операции с юридическими и физическими лицами 99 стран, экспортированы товары в 55 стран, импортированы - из 91 страны. Среди участников внешнеторговых операций - 40 стран Европы, 12 - Америки и 32 - Азии.