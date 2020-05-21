|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|36,21
|1,25
|- 32,12
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|33,91
|1,74
|- 27,86
|Золото (доллар/унция)
|1 741,90
|- 12,60
|223,80
|Индексы
|Dow-Jones
|24 575,90
|369,04
|- 4 069,36
|S&P 500
|2 971,61
|48,67
|- 268,41
|Nasdaq
|9 375,78
|190,67
|369,16
|Nikkei
|20 544,25
|- 75,63
|- 3 130,82
|Dax
|11 223,71
|148,42
|- 2 113,40
|FTSE 100
|6 067,16
|64,93
|- 1 577,74
|CAC 40
|4 496,98
|38,82
|- 1 540,11
|Shanghai Composite
|2 885,20
|- 0,34
|- 148,13
|Bist 100
|102 157,53
|174,59
|- 11 526,07
|RTS
|1 225,47
|48,23
|- 323,93
|Валюта
|USD/EUR
|1,0963
|0,0023
|- 0,0235
|USD/GBP
|1,2201
|- 0,0059
|- 0,0912
|JPY/USD
|107,6200
|- 0,1900
|- 1,5400
|RUB/USD
|71,3715
|- 1,0084
|9,2340
|TRY/USD
|6,7859
|-0,0015
|0,8365
|CNY/USD
|7,1043
|-0,0003
|0,1246
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.05.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (21.05.2020)
https://report.az/storage/news/89180fd0f16099ba8cff7be63a3adaf7/2b0a09a6-6bb7-4957-8144-5c962aa70b02_292.jpg
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