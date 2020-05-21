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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (21.05.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 36,21 1,25 - 32,12
Нефть WTI (доллар/баррель) 33,91 1,74 - 27,86
Золото (доллар/унция) 1 741,90 - 12,60 223,80
Индексы
Dow-Jones 24 575,90 369,04 - 4 069,36
S&P 500 2 971,61 48,67 - 268,41
Nasdaq 9 375,78 190,67 369,16
Nikkei 20 544,25 - 75,63 - 3 130,82
Dax 11 223,71 148,42 - 2 113,40
FTSE 100 6 067,16 64,93 - 1 577,74
CAC 40 4 496,98 38,82 - 1 540,11
Shanghai Composite 2 885,20 - 0,34 - 148,13
Bist 100 102 157,53 174,59 - 11 526,07
RTS 1 225,47 48,23 - 323,93
Валюта
USD/EUR 1,0963 0,0023 - 0,0235
USD/GBP 1,2201 - 0,0059 - 0,0912
JPY/USD 107,6200 - 0,1900 - 1,5400
RUB/USD 71,3715 - 1,0084 9,2340
TRY/USD 6,7859 -0,0015 0,8365
CNY/USD 7,1043 -0,0003 0,1246
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