Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.05.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (21.05.2020)

21 мая, 2020 09:23

https://report.az/storage/news/89180fd0f16099ba8cff7be63a3adaf7/2b0a09a6-6bb7-4957-8144-5c962aa70b02_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 36,21 1,25 - 32,12 Нефть WTI (доллар/баррель) 33,91 1,74 - 27,86 Золото (доллар/унция) 1 741,90 - 12,60 223,80 Индексы Dow-Jones 24 575,90 369,04 - 4 069,36 S&P 500 2 971,61 48,67 - 268,41 Nasdaq 9 375,78 190,67 369,16 Nikkei 20 544,25 - 75,63 - 3 130,82 Dax 11 223,71 148,42 - 2 113,40 FTSE 100 6 067,16 64,93 - 1 577,74 CAC 40 4 496,98 38,82 - 1 540,11 Shanghai Composite 2 885,20 - 0,34 - 148,13 Bist 100 102 157,53 174,59 - 11 526,07 RTS 1 225,47 48,23 - 323,93 Валюта USD/EUR 1,0963 0,0023 - 0,0235 USD/GBP 1,2201 - 0,0059 - 0,0912 JPY/USD 107,6200 - 0,1900 - 1,5400 RUB/USD 71,3715 - 1,0084 9,2340 TRY/USD 6,7859 -0,0015 0,8365 CNY/USD 7,1043 -0,0003 0,1246

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