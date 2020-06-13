|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|38,31
|0,2
|- 30,02
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|36,54
|0,73
|- 25,23
|Золото (доллар/унция)
|1 737,3
|3,1
|219,2
|Индексы
|Dow-Jones
|25 605,54
|477,37
|- 3 039,72
|S&P 500
|3 041,31
|39,21
|- 198,71
|Nasdaq
|9 588,81
|96,08
|582,19
|Nikkei
|22 305,48
|-28,68
|- 1 369,59
|Dax
|11 949,28
|-21,01
|- 1 387,83
|FTSE 100
|6 105,18
|28,48
|- 1 539,72
|CAC 40
|4 839,26
|23,66
|- 1 197,83
|Shanghai Composite
|2 919,74
|-1,16
|- 113,59
|Bist 100
|109 931,44
|822,48
|- 3 752,16
|RTS
|1 238,11
|0
|-311,29
|Валюта
|USD/EUR
|1,1256
|- 0,0037
|0,0058
|USD/GBP
|1,2591
|0,0019
|- 0,0522
|JPY/USD
|107,38
|0,51
|- 1,78
|RUB/USD
|69,8703
|- 0,5108
|7,7328
|TRY/USD
|6,814
|- 0,0246
|0,8646
|CNY/USD
|7,0722
|- 0,0122
|0,0925
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.06.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.06.2020)
https://report.az/storage/news/6001aab20901734ac79b3f7f5df3c107/c454ef42-96b4-4171-ac5d-4b92150265e9_292.jpg
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