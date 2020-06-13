Наверх

Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.06.2020)

Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 38,31 0,2 - 30,02
Нефть WTI (доллар/баррель) 36,54 0,73 - 25,23
Золото (доллар/унция) 1 737,3 3,1 219,2
Индексы
Dow-Jones 25 605,54 477,37 - 3 039,72
S&P 500 3 041,31 39,21 - 198,71
Nasdaq 9 588,81 96,08 582,19
Nikkei 22 305,48 -28,68 - 1 369,59
Dax 11 949,28 -21,01 - 1 387,83
FTSE 100 6 105,18 28,48 - 1 539,72
CAC 40 4 839,26 23,66 - 1 197,83
Shanghai Composite 2 919,74 -1,16 - 113,59
Bist 100 109 931,44 822,48 - 3 752,16
RTS 1 238,11 0 -311,29
Валюта
USD/EUR 1,1256 - 0,0037 0,0058
USD/GBP 1,2591 0,0019 - 0,0522
JPY/USD 107,38 0,51 - 1,78
RUB/USD 69,8703 - 0,5108 7,7328
TRY/USD 6,814 - 0,0246 0,8646
CNY/USD 7,0722 - 0,0122 0,0925
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!