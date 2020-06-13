Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.06.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.06.2020)

13 июня, 2020 10:21

https://report.az/storage/news/6001aab20901734ac79b3f7f5df3c107/c454ef42-96b4-4171-ac5d-4b92150265e9_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 38,31 0,2 - 30,02 Нефть WTI (доллар/баррель) 36,54 0,73 - 25,23 Золото (доллар/унция) 1 737,3 3,1 219,2 Индексы Dow-Jones 25 605,54 477,37 - 3 039,72 S&P 500 3 041,31 39,21 - 198,71 Nasdaq 9 588,81 96,08 582,19 Nikkei 22 305,48 -28,68 - 1 369,59 Dax 11 949,28 -21,01 - 1 387,83 FTSE 100 6 105,18 28,48 - 1 539,72 CAC 40 4 839,26 23,66 - 1 197,83 Shanghai Composite 2 919,74 -1,16 - 113,59 Bist 100 109 931,44 822,48 - 3 752,16 RTS 1 238,11 0 -311,29 Валюта USD/EUR 1,1256 - 0,0037 0,0058 USD/GBP 1,2591 0,0019 - 0,0522 JPY/USD 107,38 0,51 - 1,78 RUB/USD 69,8703 - 0,5108 7,7328 TRY/USD 6,814 - 0,0246 0,8646 CNY/USD 7,0722 - 0,0122 0,0925

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Поделиться:

Новости партнеров