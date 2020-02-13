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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2020)Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2020)
https://report.az/storage/news/652476c250157bca3199ef5a9fc06f04/fe8fb69a-1c02-41fa-989b-ffc3907f17ec_292.jpg
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