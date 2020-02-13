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Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2020)
Последняя цена
Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
Товар
Нефть Brent (доллар/баррель) 55,84 0,87 -12,49
Нефть WTI (доллар/баррель) 51,33 0,68 -10,44
Золото (доллар/унция) 1 576,50 5,20 58,40
Индексы
Dow-Jones 29 551,42 275,08 906,16
S&P 500 3 379,45 21,70 139,43
Nasdaq 9 725,96 87,02 719,34
Nikkei 23 818,24 9,26 143,17
Dax 13 749,78 121,94 412,67
FTSE 100 7 534,37 34,93 -110,53
CAC 40 6 104,73 49,97 67,64
Shanghai Composite 2 911,35 3,56 -121,98
Bist 100 120 048,74 250,92 6 365,14
RTS 1 557,44 17,88 8,04
Валюта
USD/EUR 1,0867 -0,0047 -0,0331
USD/GBP 1,2953 -0,0007 -0,0160
JPY/USD 109,8700 0,0400 0,7100
RUB/USD 63,3105 0,0948 1,1730
TRY/USD 6,0495 0,0268 0,1001
CNY/USD 6,9805 0,0177 0,0008
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