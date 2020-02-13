Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2020)

Показатели мировых товарных, фондовых и валютных рынков (13.02.2020)

13 февраля, 2020 09:53

https://report.az/storage/news/652476c250157bca3199ef5a9fc06f04/fe8fb69a-1c02-41fa-989b-ffc3907f17ec_292.jpg Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 55,84 0,87 -12,49 Нефть WTI (доллар/баррель) 51,33 0,68 -10,44 Золото (доллар/унция) 1 576,50 5,20 58,40 Индексы Dow-Jones 29 551,42 275,08 906,16 S&P 500 3 379,45 21,70 139,43 Nasdaq 9 725,96 87,02 719,34 Nikkei 23 818,24 9,26 143,17 Dax 13 749,78 121,94 412,67 FTSE 100 7 534,37 34,93 -110,53 CAC 40 6 104,73 49,97 67,64 Shanghai Composite 2 911,35 3,56 -121,98 Bist 100 120 048,74 250,92 6 365,14 RTS 1 557,44 17,88 8,04 Валюта USD/EUR 1,0867 -0,0047 -0,0331 USD/GBP 1,2953 -0,0007 -0,0160 JPY/USD 109,8700 0,0400 0,7100 RUB/USD 63,3105 0,0948 1,1730 TRY/USD 6,0495 0,0268 0,1001 CNY/USD 6,9805 0,0177 0,0008

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.