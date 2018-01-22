Petkim начнет размещение первой эмиссии еврооблигаций на этой неделе

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), 26 января планирует разместить первую эмиссию еврооблигаций объемом 500 млн долларов на Ирландской бирже.

Как передает Report, об этом сообщил Petkim на Платформе информирования турецкой общественности (Kamuyu Aydınlatma Platformu-KAP).

Годовая доходность облигаций со сроком обращения 5 лет составит 5,875%

Согласно отчету, годовой оборот этих сегментов 5 лет составляет 5,875%. Облигации будут выставлены на продажу по цене до 99,467% номинальной стоимости.

Выплата процентов будет производиться с 26 июля 2018 года каждые полгода (26 июля и 26 января) до истечения срока обращения.

По информации, сбор заявок по еврооблигациям завершен. Полномочия по эмиссии еврооблигаций получили Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Plc., Citigroup Global Markets Ltd., Societe Generale и VTB Capital Plc.

Следует отметить, что 27 октября прошлого года Petkim Holding объявила о планах по эмиссии евробондов на сумму до 500 млн долларов для выкупа доли на нефтеперерабатывающем заводе STAR в Алиага (Измир). В ноябре направлено обращение в Совет рынков капитала Турции, который к концу декабря прошлого года дал положительный ответ.

Отметим, что SOCAR приобрел 51%-ную долю Petkim в 2008 году. Остальные акции холдинга находятся в обращении на Стамбульской бирже. Petkim является первым и единственным нефтехимическим комплексом в Турции и крупнейшим экспортером Эгейского региона.