Пандемия коронавируса обошлась Грузии в 2,3 млрд долларов

Пандемия коронавируса (COVID-19) в 2020-2021 годах обошлась грузинскому бюджету в 7,2 млрд лари (2,3 млрд долларов США).

Пандемия коронавируса (COVID-19) в 2020-2021 годах обошлась грузинскому бюджету в 7,2 млрд лари (2,3 млрд долларов США).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, выступая в парламенте в формате ”министерского часа“.

По его словам, спад экономики сказался на доходах бюджета: “Расходы на здравоохранение значительно выросли. На программы поддержки бизнеса направлено 3 млрд лари, на меры социальной защиты граждан - 1,3 млрд лари. Расходы на здравоохранение выросли на 0,9 млрд лари".

Министр отметил, что в госбюджет на 2021 год планируется внести корректировки: “На основе анализа итогов экономического роста за май будут подготовлены изменения в бюджет этого года. Основная цель будет заключаться в принятии важных шагов, направленных на макроэкономическую стабильность и восстановление экономики”.