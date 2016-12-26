Отделение “ƏLA” Международного Банка Азербайджана приняло свыше 5 тыс. клиентов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Электронное отделение, открытое в октябре под брендом "ƏLA — Ən Lazımi Anda" (“Отлично — в самый нужный момент”) Международного Банка Азербайджана (МБА) вызвало большой интерес со стороны клиентов. Так, в октябре в отделение обратилось 1932 клиента, в ноябре – 2271 клиент, а до 15-го декабря –1189 клиентов. Всего отделение предоставило различные банковские услуги 5392 клиентам.

Об этом сообщили Report из банка.

Отметим, что электронное отделение расположено по адресу - ул. Алиярбекова, 9 (Площадь Фонтанов), работает в режиме 24/7 и по своим возможностям является уникальным не только для Азербайджана, но и для всего пространства СНГ.

Отделение оснащено оборудованием, позволяющим клиенту в течение всего нескольких минут провести необходимую банковскую операцию. При помощи уникального устройства ƏLAmatik, клиент может обратиться к сотруднику банка при помощи видеосвязи и в течение нескольких минут провести любую банковскую операцию, в том числе: взять кредит, получить карту, открыть счет, провести платежи, сделать срочный перевод, снять или внести наличные на счет и т.д. В спектр услуг ƏLA входит Линия ƏLA (горячая линия с банком по видеосвязи), ƏLAvə (мобильное приложение), Доставка ƏLA (срочная доставка платежных карт по адресу клиента), Перевод ƏLA, Карта ƏLA, Кредит ƏLA, Депозит ƏLA и Кредит ƏLAc (рефинансирование существующих кредитов на более выгодных условиях).

Отметим, что воспользоваться услугами ƏLA можно не только в электронном отделении, но и в филиале "МБА-24" (ул.Низами, 68).