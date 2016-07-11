​Отчет: В Азербайджане выросли банковские депозиты

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Совокупная депозитная база банковского сектора Азербайджана, включая депозиты нерезидентов и органов государственного управления, на 1 июня 2016 года составила 23 148,1 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем депозитов вырос на 590 млн. манатов или 2,61% по сравнению с показателем на 1 мая, и вырос на 4 572,8 млн. манатов или 24,61% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

В месячном исчислении манатные депозиты выросли на 116,3 млн. манатов или 2,68%, в годовом сравнении сократились на 506,2 млн. манатов или 10,21% - до 4 450,8 млн. манатов. В том числе, депозиты до востребования за последний месяц выросли на 52,8 млн. манатов или 2,41%, за год - на 279,5 млн. манатов или 14,24%, составив 2 241,8 млн. манатов, срочные депозиты за месяц выросли на 63,5 млн. манатов или 2,95%, в годовом сравнении сократились на 85,7 млн. манатов или 2,68%, составив 2 209 млн. манатов.

Согласно отчету, объем депозитов в иностранной валюте за май вырос на 473,7 млн. манатов или 2,59%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 5 078,9 млн. манатов или 37,29%, составив 18 697,2 млн. манатов. Валютные депозиты до востребования в месячном сравнении выросли на 3,2 млн. манатов или 0,05%, в годовом исчислении выросли на 2 326,7 млн. манатов или 73,02% - до 5 512,9 млн. манатов, срочные депозиты в месячном сравнении выросли на 470,5 млн. манатов или 3,7%, в годовом сравнении - на 2 752,2 млн. манатов или 26,38%, до 13 184,3 млн. манатов.

"Сокращение объема депозитов в мае объясняется увеличением бюджетных расходов и ростом курса доллара. В ближайшие месяцы прогнозируется снижение этой тенденции, сокращение депозитного портфеля в манатах на фоне падения доходов населения, рост долларовых депозитов с учетом повышения курса доллара к концу года", - отмечают аналитики Report.